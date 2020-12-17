«Соскучилась»: Саша Савельева сделала редкое селфи с Кириллом Сафоновым

Саша Савельева еще во времена участия в «Фабрики звезд» не была обделена мужским вниманием. Кудрявая блондинка очаровывала всех не только вокалом, но и красотой. Долгое время о своей личной жизни она ничего не рассказывала, но в 2010 году певица вышла замуж за одного из самых завидных женихов — Кирилла Сафонова. Но лишь год назад артистка подарила ему сына Леона. По словам артистки, сначала она не думала о детях, а потом долго у нее не получалось забеременеть.

Теперь Саша с радостью заботиться о малыше. Она предпочитает не показывать мальчика, но порой рассказывает о его достижения. В последнее время певица участвует в фотосессиях. По всей видимости, девушка успела соскучиться по мужу. 17 декабря она опубликовала редкое селфи, сделанное с Кириллом. В кадре актер предстал в косухе, а его певица облачилась в белое платье. Они улыбались, позируя возле храма.

«Соскучилась», — написала артистка.

Поклонники обрадовались семейному кадру. Многие восхитились семейной идиллией. «Красивые и счастливые», «Саша с каждым годом только красивее», Какая красивая пара«, «Очень гармоничная пара, пронесите любовь через всю жизнь», «Нет слов, просто супер», «Как хорошо, когда люди любят друг друга», «Саша, какая вы красивая пара», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Сафонова есть взрослая дочка от первого брака Анастасия, которая живет в США. Год назад он выдал ее замуж в Израиле.

Смотрите также: