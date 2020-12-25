«Роскошная»: Бондарчук похвасталась фигурой, запечатлевшись в купальнике

На днях Светлана Бондарчук отметила свой 52-й день рождения. Вечеринка по этому случаю прошла в индийском стиле: все гости, а среди них было немало звезд российского шоу-бизнеса, нарядились в соответствующие одеяния. Уже на следующий день блондинка в компании мужа укатила на Мальдивы. Как она признавалась ранее, поездка была незапланированной. На курорте Светлана продолжает активно вести свой Instagram, где публикует снимки с отдыха, самые откровенные в том числе. На одном из них Бондарчук позировала в сетчатом гамаке, который был растянут прямо в океане. Естественно, модель прдестала в одном бикини.

«Изображаю наслаждение, а Сережа не верит», — написала Бондарчук.

Напомним, что летом этого года Светлана вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

«Роскошная! Вот это фигурка, класс! Шикарно! Вы как рыбка! Класс!» — писали пользователи Сети.

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