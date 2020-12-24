«Ну это слишком!»: 52-летняя Светлана Бондарчук оголилась на мальдивском пляже

Светлана Бондарчук не скрывает, что ухаживает за собой, как и многие другие женщины. Раньше она была моделью, поэтому привыкла держать себя в форме. Бывшая жена Федора Бондарчука занимается йогой и ходит в спортзал. Часто компанию ей на тренировках составляет возлюбленный Сергей Харченко. Минувшим летом они сыграли свадьбу. Несмотря на пандемию, молодожены устроили масштабную вечеринку, повеселившись с друзьями.

А недавно Светлана отметила свое 52-летие. Светская львица много танцевала в мини-платье и с пером на голове. Она устроила тематическую вечеринку. Теперь бизнесвумен отдыхает на Мальдивах с мужем. Она регулярно публикует фото в купальнике. Многие восхищаются красотой знаменитости, а другие осуждают и критикуют Светлану за слишком пикантные кадры. Однако Бондарчук часто отвечает хейтерам и признается, что принимает только конструктивную критику.

Накануне светская львица устроила танцы на пляже в винном купальнике. А потом Светлана поделилась фото, на котором полностью оголилась. Модель успела загореть, поэтому надела панамку. Бюст она прикрыла руками, но при этом сверкнула изящными щиколотками.

«А где-то сейчас… снег», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Бондарчук. «Ох, красота в красоте!», «Какая вы румяная», «Без купальника?!», «Как вам хорошо», «Очень красивая», «Стройняшка», «Ну это слишком», «Какие формы», «Голая? Ну хоть прикройтесь, опасно так», «Света, обожаю вас», — стали писать пользователи Сети.

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