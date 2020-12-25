«Я скучала»: Горбань в бикини раздразнила фанатов на Бали пышным бюстом

Звезда театра и кино Мария Горбань обожает путешествия. Без моря она очень тоскует и при каждом удобном случае старается вырваться хотя бы ненадолго в жаркую страну. Совсем недавно она вернулась с Мальдив, где, кажется, по полной зарядилась солнцем и морем, но буквально накануне душа красотки снова потребовала теплого бриза.

Горбань с мужем, Кириллом Зоткиным, устремились на Бали. Сначала в Джакарте звезды присоединились к вечеринке с друзьями, а позже отправились на свою виллу.

«Потрясающая вилла у нас, прям у реки в джунглях, как я хотела», — похвасталась звезда.

Горбань провела рум-тур по вилле, поспешила на пляж. Красотка облачилась в бикини в стильную мелкую клетку, лиф которого эффектно подчеркнул пышный бюст звезды. «Я скучала», — призналась актриса. И запечатлелась на фоне залитого солнцем морского пейзажа.

Смотрите также