«Разошлась на бумажной дискотеке»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка «зажгла» на утреннике

С приближением Нового года тематические вечеринки проходят не только у звезд, но и у их наследников. Утренник для самых маленьких посетила накануне дочка Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова, двухлетняя Маша.

Девочка в костюме Снегурочки сначала не совсем понимала, где находится – это был ее первый в жизни утренник. Но потом, как рассказала мама, втянулась.

«Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить в «люди, так сказать, и разошлась уже на бумажной дискотеке», — написала Кудрявцева.

Машенька на бумажном шоу, действительно, «зажгла». Она с удовольствием зарывалась в блестящую мишуру и веселилась с ровесниками. К слову, на этом же утреннике присутствовал старший сын Александра Овечкина Сережа.

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