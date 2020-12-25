Сухим из воды: Прилучный расценил слова избившего его бизнесмена как попытку спасти репутацию и свободу

По факту потасовки и полученных в ней «мажором» травм заведено уголовное дело.

Чуть больше месяца назад поклонники и родные Павла Прилучного были опечалены новостью о том, что их кумир оказался на больничной койке. Но виной всему – не коронавирус, а рукопашная, в которую знаменитость пошел во время рабочей командировки в Калининграде. В одном из местных ночных клубов звезде сериала «Мажор» серьезно повредили лицо – потребовалась операция.

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Сам Прилучный никак не комментировал произошедшее, отдав историю на откуп правоохранителям – сейчас ведется следствие. А вот накануне интервью дал его оппонент – бизнесмен Владимир Семенов. И экс-муж Муцениеце не смог пройти мимо. Он назвал сказанное «странной информацией», всю сложившуюся ситуацию — «не самой приятной» и поспешил отметить, что дело в надежных руках:

«Напомню, занимаются соответствующие органы, — подчеркнул Прилучный. И добавил: «Примут объективное решение в рамках действующего законодательства. Все по-серьезному».

Все то, о чем поведал Семенов, Прилучный прокомментировал следующим образом: «Желание человека попытаться спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально – искажая факты через желтую прессу – наверное, можно даже понять».

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