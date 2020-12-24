«Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол»: бизнесмен раскрыл детали драки с Прилучным

Бизнесмен Владимир Семенов, у которого чуть больше месяца назад произошла драка с актером Павлом Прилучным, раскрыл детали инцидента. По его словам, «Мажор» пришел навеселе с двумя друзьями в его клуб «Завод», который находится в Калининграде.

Как отметил Семенов, в какой-то момент Прилучный стал спрашивать, где в клубе находится зал единоборств. Они в итоге поднялись на второй этаж, на котором не было видеонаблюдения. Актер предложил бизнесмену спарринг, хотя тот наотрез драться отказывался. Однако актер не успокоился. Он сказал Семенову, что хочет устроить драку «как на улице» без боксерских перчаток.

После этого Прилучный набросился на Семенова. Он постарался ударить его по лицу, но попал в плечо. Как сказал Семенов, он, защищаясь, нанес удар навстречу.

«Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол. Ударился ли он при этом обо что-либо, не могу сказать, возможно, ударился о пол, но утверждать этого не могу. Я его не добивал, так как в принципе никакой драки не хотел изначально и не намеревался ее продолжать. Единственный удар Прилучный получил только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было». Владимир Семенов

Напомним, что по факту драки возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». При этом Семенов утверждает, что Прилучный отделался лишь небольшой гематомой по итогам инцидента, сообщает «МК».

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