«Крутой финал года»: Арбенина рассказала, какой вид спорта выбрал ее 10-летний сын

Десять лет назад Диана Арбенина стала мамой двойняшек. Дочь назвала Мартой, а сына – Артемом. Недавно он решил заняться спортом, а выбор сделал в пользу единоборств. Об этом лидер группы «Ночные снайперы» сообщила в своем Instagram. Она с сыном запечатлелась в дагестанских головных уборах.

«Когда твой сын увлекся UFC. Крутой финал года», — написала Арбенина.

Многие фанаты похвалили Артема.

«Молодец! Круто! Какие вы классные! Чудесные», — писали пользователи Сети.

На днях Диана рассказала о том, что у «Ночных снайперов» вышел новый альбом ремиксов, куда вошли самые популярные песни группы разных лет. Кроме этого, в этом году Арбенина выпустила свою очередную книгу под названием «Снежный барс». В нее вошли рассказы и истории о любви, взаимоотношениях и даже пандемии.

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