«Надежда и опора»: Диана Арбенина показала повзрослевшую дочь

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина воспитывает двоих детей. Близнецы Марта и Артем родились 10 лет назад и уже радуют артистку своими увлечениями. Недавно она признавалась, что дочь больше тянется к операторскому искусству, а сын — к программированию. А вот к музыкальной деятельности пока не стремятся. В своем Instagram Арбенина отметила, что дочь — ее преданный друг, опубликовав снимок с повзрослевшей Мартой.

«Моя такая взрослая маленькая дочь. Надежда и опора. Преданный друг и счастье, которое я вижу каждый день уже 10 лет. В ее глазах новая жизнь, которая скоро станет важнее меня», — написала Арбенина.

Фанатов артистки впечатлило их совместное фото.

«Два солнца! Какие красивые! Какие обе замечательные!» — писали пользователи Сети.

Стоит отметить, что Арбенина крайне редко делится подробностями воспитания своих детей. Артистка считает, что ее личная жизнь не должна становиться объектом для всеобщего обсуждения и сплетен.