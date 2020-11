«Надежда и опора»: Диана Арбенина показала повзрослевшую дочь

View this post on Instagram

доброе утро страна! моя такая взрослая маленькая дочь. надежда и опора. преданный друг и счастье которое я вижу каждый день уже 10 лет. в ее глазах новая жизнь которая скоро станет важнее меня. так и должно быть. чтобы у наших детей было будущее нам нужно стать прошлым. принимаю. подчиняюсь. и люблю. #дианаарбенина #arbenina @thenightsnipers #мартаарбенина #нашидети