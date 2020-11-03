«Надежда и опора»: Диана Арбенина показала повзрослевшую дочь

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина воспитывает двоих детей. Близнецы Марта и Артем родились 10 лет назад и уже радуют артистку своими увлечениями. Недавно она признавалась, что дочь больше тянется к операторскому искусству, а сын — к программированию. А вот к музыкальной деятельности пока не стремятся. В своем Instagram Арбенина отметила, что дочь — ее преданный друг, опубликовав снимок с повзрослевшей Мартой.
«Моя такая взрослая маленькая дочь. Надежда и опора. Преданный друг и счастье, которое я вижу каждый день уже 10 лет. В ее глазах новая жизнь, которая скоро станет важнее меня», — написала Арбенина.
View this post on Instagram
доброе утро страна! моя такая взрослая маленькая дочь. надежда и опора. преданный друг и счастье которое я вижу каждый день уже 10 лет. в ее глазах новая жизнь которая скоро станет важнее меня. так и должно быть. чтобы у наших детей было будущее нам нужно стать прошлым. принимаю. подчиняюсь. и люблю. #дианаарбенина #arbenina @thenightsnipers #мартаарбенина #нашидети
Фанатов артистки впечатлило их совместное фото.
«Два солнца! Какие красивые! Какие обе замечательные!» — писали пользователи Сети.
Стоит отметить, что Арбенина крайне редко делится подробностями воспитания своих детей. Артистка считает, что ее личная жизнь не должна становиться объектом для всеобщего обсуждения и сплетен.