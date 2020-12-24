Праздничный уют: Михалкова в короткой юбке-гофре и махровых носочках показала нарядную елку  

Юлия Михалкова не смогла удержаться от соблазна показать своим фолловерам в личном блоге нарядную новогоднюю елку, которую установила дома. Актриса украсила ее многочисленными мерцающими шарами красного и золотого оттенка. Сверкающая подсветка преподнесла игрушки в выгодном свете, а вот мишуры на лесной красавице не оказалось.

«Составляю список, кого хотела бы пригласить на Новый год», — сообщила артистка.

Судя по всему, праздник у бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» будет масштабным.

Отметим, что благодаря этому посту многим поклонникам Юлии удалось увидеть свою любимицу в домашнем образе. Артистка примерила удобный нюдовый лонгслив, юбку-гофре и махровые теплые носочки.

«Какая милая», «Как девочка», «Хорошенькая Юленька, даже дома», «Хорошо выглядите!» — обозначились в комментариях фолловеры.

К слову, ранее мы писали о рекомендациях Эвелины Хромченко, которая объяснила зрителям «Модного приговора», в чем стоит ходить дома. Стилист убеждена, что среди своих близких необходимо выглядеть достойно и представила на подиуме Первого канала несколько актуальных образов. В их числе оказался очень похожий на тот, что поклонники увидели на Михалковой.

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