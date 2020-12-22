«Вы не должны выглядеть как на свалке!»: Хромченко показала, как нужно одеваться дома

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о том, как нужно одеваться дома. Эвелина Хромченко представила несколько актуальных комплектов, которые порадуют не только их хозяев, но и окружающих людей. Ведущая шоу считает, что наряжаться необходимо не только на работу и для выхода в свет, но и в собственной квартире.

«Дом – это тоже пространство, это декорация. И поэтому в доме должно быть убрано, проветрено, в доме вы не должны выглядеть так, будто вас нашли на свалке! Дома вы тоже должны выглядеть хорошо!» — сказала модный эксперт.

Актуальные домашние комплекты представили на подиуме шоу. Эвелина заметила, что пижамный стиль в тренде, однако ни в одном из представленных нарядов выходить в люди или даже на пижамные вечеринки с участием противоположного пола нельзя, поскольку они предполагают наличие другой обуви – более нарядной, а для женщин еще и на каблуке. В случае, если это девичник, то удобные тапочки допустимы. Но стоит при этом примерить какое-то украшение, которое покажет, что это все-таки костюм.

Смотрите также