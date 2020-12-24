На спорте: Климова облачила детей в одном стиле, представ с ними в клинике

Екатерина Климова отметилась в офтальмологической клинике со всеми своими четырьмя детьми. Звезда теленовеллы «Бедная Настя» решила проверить зрение наследников.

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Для визита к врачу актриса облачила двоих сыновей и двух дочек в одном стиле, отдав предпочтение спортивному направлению. Вся семья предстала в удобных трикотажных брючных костюмах. Ярким пятнышком выделялась среди родственников пятилетняя Белла.

Ее одежду украшала разноцветная бахрома, изображение солнца, божьих коровок и радуги. Волосы малышки ее заботливая мама заплела в две косички, украсив их резинками с малиновыми цветами из органзы.

Напомним, у Екатерины Климовой в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым родилась дочь Елизавета, в настоящий момент она уже учится в вузе на журналиста, от второго мужа артиста Игоря Петренко у нее двое сыновей — Матвей и Корней, которым 14 и 12 лет. Очаровательная Белла появилась на свет в третьем браке с актером Гелой Месхи. Сейчас звезда опять в разводе.

Ранее мы писали о том, как любимица публики справляется со своими наследниками одна. Она использует простой, но действенный метод воспитания – невмешательство. Ее дети максимально свободны и самостоятельны, при этом культурны, любознательны и эрудированы.

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