«Предпочитаю не вмешиваться»: Климова поделилась видео с дерущимися сыновьями и реакцией дочки

42-летняя звезда теленовеллы «Бедная Настя» и сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Ее старшая дочь от ювелира Ильи Хорошилова Елизавета уже учится в университете на тележурналиста, средние сыновья от актера Игоря Петренко Матвей и Корней – подростки, они постигают азы наук в школе, а наследница от артиста Гелы Месхи 5-летняя Белла ходит в детский сад.

В личном блоге звезда призналась, что один самых популярных вопросов, которые ей задают поклонники, касается воспитания детей. Многие удивляются, что она успевает справляться с наследниками, которые хорошо учатся, занимаются спортом и творчеством. Секрет оказался прост – Екатерина старается воспитывать в дочерях и сыновьях самостоятельность и умение взять ответственность на себя. И не лезет к ним лишний раз со своей материнской опекой.

«Иногда я предпочитаю просто не вмешиваться», — сказал она.

И обнародовала в личном блоге видео, на котором запечатлела дерущихся мальчиков и Беллу, пытающуюся их разнять. Девочка вначале уговаривает парней прекратить потасовку, а потом включает милый женский прием.

«Я сейчас заплачу», — говорит она, после чего Матвей и Корней вскоре перестают бороться.

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