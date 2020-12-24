«Дискотека в Кремле»: Гагарина в черном комбинезоне устроила забавные танцы за кулисами

Певица часто веселится во время съемок и не стесняется быть смешной.

33-летняя Полина Гагарина для выхода в свет предпочитает яркие миниатюрные наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру. Девушка трудится над физической формой с неподдельным рвением, а потому одежда помогает ей продемонстрировать свои достижения. По мнению некоторых фанатов, ее стройность уже стала граничить с нездоровой худобой, но красавице комфортно в ее весе, и она не реагирует на критику.

В очередной раз Гагарина продемонстрировала свою стройную фигуру в гримерке Кремлевского дворца. Звезда прибыла на съемки в облегающем черном комбинезоне, подчеркнув осиную талию ремнем с золотистой пряжкой. И пустилась в пляс.

«Дискотека в Кремле», — посмеялась Гагарина, забавно двигаясь в такт.

Звезду в танцах поддержала и ее стилист. Вместе они посмеялись над импровизацией и тем самым подняли настроение не только себе, но и окружающим.

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