«Блюдо на любителя»: Симоньян рассказала, как правильно готовить тжвжик из куриных потрохов

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления очень популярного в Армении блюда – тжвжик.

«Тжвжик — блюдо на любителя. Наша семья — как раз такие любители. В этот раз делали его из куриных потрохов (можно и из бараньих, телячьих). Сначала я потушила до мягкости мелко нарезанные куриные желудки с луком, потом добавила к ним сердечки, потом — печенку. Когда жидкость выкипела, я все немного обжарила, добавив давленый чеснок и молотый кориандр. А уже перед подачей — свежую кинзу и гранатовые зерна». Маргарита Симоньян

«В детстве ненавидела это блюдо, а сейчас люблю», «Бюджетно, вкусно и сытно», «Класс! Но косточки граната. Может, кто-нибудь когда-нибудь приготовит из гранатовой мякоти», «Очень красиво и вкусно выглядит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Маргарита Симоньян достаточно часто в социальных сетях делится рецептами различных блюд. Как не раз отмечала телеведущая, в свободные от работы часы она просто обожает готовить и у нее это неплохо получается.

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