По совету Васильева: экс-жена Эмина поддержала тренд на наряды цвета шафрана

Историк моды Александр Васильев с телеэкрана в шоу «Модный приговор» помогает девушкам ориентироваться в актуальных трендах и новых веяниях. Так, он не только объяснил, какие платья следует выбирать для встречи Нового года, но и назвал цвета, ставшие ультрамодными в нынешнем сезоне.

Александр Васильев назвал цвет шафрана одним из наиболее популярных в этом году. И по совету эксперта выгуляла яркую вещь модного оттенка экс-жена Эмина, модель Алена Гаврилова. 33-летняя красавица позировала у нарядной елочки в свитере актуального цвета.

«Как Вам подходит этот цвет», «Красотка», «Идеальная», «Какое красивое и новогоднее фото», «Солнечная», «Какой классный свитер», — отметили в комментариях подписчики.

Кстати, Гаврилова признавалась, что не очень-то любит Новый год. Но поскольку она воспитывает двоих детей, младшей из которых, Афине, два годика, то все-таки нарядила дом к празднику.

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