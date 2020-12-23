«Симпатичный меховой халат»: Асмус вслед за Бородиной и Валерией облачилась в плюшевую шубку

Популярная актриса Кристина Асмус решила поделиться в Instagram воспоминаниями о своем детстве, которое прошло в подмосковном Королеве.

Звезда вспомнила, по каким улочкам она любила гулять, в какую булочную ходила за хлебом, как ходила играть с мальчишками в футбол на стадион.

«В Королеве до сих пор живут мои сестры и родители. Это важный для меня город, в котором много моих мест силы», — призналась Асмус.

Пост актриса проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена в живописном месте, на берегу замерзшего водоема, окруженного заснеженным лесом.

Кристина Асмус облачилась в плюшевую шубку — тренд этой зимы. На ногах у звезды черные грубые сапоги, которые, кстати, одного тона с ее волосами.

Как известно, Кристина недавно стала брюнеткой ради роли. Поклонников образ артистки впечатлил. Некоторые, правда, не оценили шубку.

«Очень симпатичный меховой халат», «Принцесса», «Хороша чертовка», «Вы великолепны, впрочем, как и всегда», «Какая красивая», — высказываются в Сети.

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Примечательно, что верхнюю одежду такого типа звезды выбирают все чаще. Экологичные шубки пришли на смену пальто из дорогого натурального меха.

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