«Симпатичный меховой халат»: Асмус вслед за Бородиной и Валерией облачилась в плюшевую шубку

Популярная актриса Кристина Асмус решила поделиться в Instagram воспоминаниями о своем детстве, которое прошло в подмосковном Королеве.
Звезда вспомнила, по каким улочкам она любила гулять, в какую булочную ходила за хлебом, как ходила играть с мальчишками в футбол на стадион.
«В Королеве до сих пор живут мои сестры и родители. Это важный для меня город, в котором много моих мест силы», — призналась Асмус.
Пост актриса проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена в живописном месте, на берегу замерзшего водоема, окруженного заснеженным лесом.
Кристина Асмус облачилась в плюшевую шубку — тренд этой зимы. На ногах у звезды черные грубые сапоги, которые, кстати, одного тона с ее волосами.
Как известно, Кристина недавно стала брюнеткой ради роли. Поклонников образ артистки впечатлил. Некоторые, правда, не оценили шубку.
«Очень симпатичный меховой халат», «Принцесса», «Хороша чертовка», «Вы великолепны, впрочем, как и всегда», «Какая красивая», — высказываются в Сети.
Примечательно, что верхнюю одежду такого типа звезды выбирают все чаще. Экологичные шубки пришли на смену пальто из дорогого натурального меха.
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