«Новогодний образ готов»: Асмус показала «прическу» для праздничной ночи

Актриса недавно сменила имидж, перекрасившись из блондинки в брюнетку. На этот раз ее шевелюра вновь стала светлой.

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус не раз подчеркивала – ради хорошей роли она готова на множество экспериментов с внешностью, даже бритье налысо. И недавно она это доказала. Натуральная блондинка впервые в жизни покрасила свои волосы в темный цвет. Более того, у нее появилась и новая стрижка, и челка.

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На этот раз Кристина Асмус показала, что ей помогало маскировать на сцене театра свое кардинальное преображение.

«Мне купили парик, чтобы я спектакли типа со своими волосами играла. (Когда еще нельзя было об окрашивании рассказывать). Огонь, я щитаю! Новогодний образ готов», — показала свой образ Асмус.

Многие поклонники оценили самоиронию актрисы и поспешили поддержать ее в комментариях:

«Когда решила самостоятельно за раз выйти из черного», «Не отличить», «Это один в один просто! Неужели никто из зрителей не заметил», «Конец 2020», «Вспомнилось из детства «я упала с сеновала, тормозила головой», «Скорее постновогодний», — пишут фолловеры.

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