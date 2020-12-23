Изощренная месть: Оксана Самойлова «терроризирует» Джигана своими портретами

Оксана Самойлова приготовила на Новый год довольно своеобразный комплект подарков для своего мужа, рэпера Джигана. Со стороны может показаться, что это изощренная месть многодетной мамы за поведение отца ее малышей в этом году.

Напомним, Джиган наделал много шума своим жутким поведением и дебошем, который устроил практически сразу после рождения сына Давида.

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Оксана тогда хотела развестись, потом отыграла назад. Но напоминать Джигану о том, кто главная женщина в его жизни, она, вероятно, будет при каждом удобном случае. Новый год — чем не повод завалить мужа такими подарками, чтобы он каждую секунду думал только о своей любимой жене.

Итак, теперь у Джигана подушки и одеяло, чехол на телефон, чемодан, бокал и даже паззлы – все с изображением портретов Оксаны Самойловой. Модель явно считает свою идею гениальной и предлагает подписчицам брать ее на вооружение.

«Лучшие подарки для мужа в 2020 году, — написала Оксана Самойлова в Instagram. — Если вы еще не знаете, что подарить своим мч, у меня есть пара идей».

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