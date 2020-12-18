Многодетная Самойлова дала понять, что больше не планирует малышей

А поклонники ждут, что у известной мамы появится еще один ребенок.

18 декабря исполнилось десять месяцев сыну рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой — Давиду. Мама мальчика сделала об этом пост в Instagram, признавшись, что «с грустью провожает» каждый месяц сыночка.

«Это ж, скорее всего, мой последний такой маленький малыш. А я так люблю этот молочный запах, эти пухлые ручки и мягкие щечки, — написала Самойлова. — Время, не несись так быстро, я не успеваю насладиться этим крошечным чудом».

Поклонники поддержали многодетную маму множеством комментариев о том, что ждут и пятого ребеночка в семье рэпера (у Давида, напомним, три старшие сестры, — Прим. ред.). Но один из них оказался наиболее дельным и набрал больше тысячи лайков.

«Это точно не последний малыш, у вас еще внуков гора будет», — отметила одна из подписчиц.

С тремя-то дочками в семье этот комментарий, наверняка, пророческий.

Напомним, что Оксана Самойлова после каждой беременности удивляет поклонников тем, как быстро возвращает свою фигуру к модельной форме. В 2020 году, помимо пандемии, у нее была личная трагедия — из-за пагубных пристрастий мужа звездная семья чуть было не распалась. 32-летняя красавица была в шаге от развода, но смогла сохранить брак.

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