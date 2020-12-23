«Мы читали и переполнялись радостью»: Лиза Арзамасова поблагодарила за поздравления с днем свадьбы

В минувшее воскресенье актриса Лиза Арзамасова и прославленный фигурист Илья Авербух сообщили поклонникам об изменение своего статуса. Пара тайно зарегистрировала брак в одном из загсов Москвы и показала фрагмент видео, запечатлевшее этот судьбоносный момент.

Соцсеть в ту же минуту буквально взорвалась от этой новости. Лизу и Илью поздравляли их знакомые, коллеги и поклонники.



Сегодня в Instagram Арзамасова призналась, что они с мужем были тронуты обрушившейся на них волной.

«Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, — есть так много ответной радости за счастье других людей!» — написала Лиза Арзамасова.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух очень долго скрывали свои отношения не только от поклонников, но и от ближайшего окружения. В качестве пары они впервые появились на телевидении в программе «Вечерний Ургант» минувшей осенью, где и рассказали, что их связывают настоящие чувства.

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