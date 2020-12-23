Ольга Бузова расплакалась, сообщая участникам «Дома-2» о закрытии проекта

Ведущие «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова взяли на себя непростую миссию. Во время Лобного теледивы сообщили участникам реалити-шоу, что проект закрывается. Первой взяла слово Ксения Бородина. Она поблагодарила телеканал ТНТ и «Дом-2» за то, что поверили в нее почти семнадцать лет назад.

«Вы сделали из меня публичного, узнаваемого человека. Надеюсь, что я ни разу не подвела», — сказала Ксения Бородина.

Во время речи ведущей камера показывала крупным планом лица участников. Многие были готовы разрыдаться. Но Ксения попросила всех держаться.

«Сегодня нет минорной ноты. Как мы уже сказали, никто не прощается. Все будет хорошо. Просто «Дом-2» не будет больше на телеканале ТНТ, и мы сегодня должны вспомнить хорошее и сказать спасибо за то, что так долго дружили и существовали вместе».

После Ксении Бородиной решила высказаться Ольга Бузова, которая много лет назад пришла на проект «Дом-2» в качестве участницы.

Но речь давалась Ольге с большим трудом. Голос срывался. На глаза наворачивались слезы.

«Я очень люблю говорить, но сегодня мне сложно что-то сказать. Телеканал ТНТ меня показал семнадцать лет назад 18-летней девчонкой, которая даже не представляла, что ее ждет в будущем…» — сказала Ольга Бузова.

Напомним, о закрытии проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ стало известно 18 декабря. Позже уточнялось, что речь идет о новом формате реалити-шоу и его переходе на другой канал или Интернет-площадку.

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