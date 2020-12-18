«Простите»: Ольга Бузова отреагировала на новости о закрытии проекта «Дом-2»

В эту пятницу стало известно о беспрецедентном решении руководства телеканал ТНТ о закрытии долгожителя экрана – проекта «Дом-2». Финальный эфир шоу телезрители увидят 30 декабря.

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Из-за закрытия проекта без работы остались его ведущие, ставшие популярными благодаря телестройке.

Ольга Бузова пришла на «Дом-2» буквально через полторы недели после его открытия весной 2004 года, проект стал для нее трамплином в мир шоу-бизнеса.

Ольга Бузова сначала была участницей телестройки, а затем стала ее прорабом. Телеведущая одной из первых отреагировала на новости о закрытии «Дома-2». Ольга дала понять, что ей очень тяжело осознавать, что уходит целая эпоха. Она извинилась перед подписчиками за то, что сегодня публикует непривычно мало сторис в Instagram.

«Простите, что меня так мало сегодня», — написала Ольга Бузова.

Текст она наложила на черный фон и сопроводила смайликом, изображающим грустящего человечка.

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