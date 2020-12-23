«Того что нет»: состоялась премьера клипа группы «Би-2» на саундтрек к сериалу «Пассажиры»

24 декабря на видеосервисе START состоится премьера мистического сериала «Пассажиры», зрители смогут увидеть сразу две серии проекта. Со следующей недели каждую субботу можно будет посмотреть по одному эпизоду.

В канун премьеры фильма состоялась презентация клипа на композицию «Того что нет» группы «Би-2», которая стала саундтреком сериала «Пассажиры». Примечательно, что музыкантами песня была написана для их нового альбома, но когда автор идеи сериала «Пассажиры» услышал ее, то понял, что она идеальна именно для этого фильма и отлично ложится на характер таксиста, роль которого сыграл Кирилл Кяро.

«Когда я услышал песню «Того что нет», то весь задрожал — это невероятное попадание в настроение «Пассажиров». Это как удар молнии, внезапное озарение. Песня просто словно ждала своего часа», — поделился автор идеи и шоураннер сериала «Пассажиры» Руслан Сорокин.

Напомним, сюжет мистической драмы «Пассажиры» построен на том, что по Москве курсирует такси с водителем Андреем, подвозящее души людей, застрявшие между двумя мирами. Таксист становится для них кем-то вроде судьи, готового выслушать исповедь и отпустить грехи.

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