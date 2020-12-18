«Этот проект не входил в планы»: режиссер мистического сериала «Пассажиры» о съемках картины

В интервью Teleprogramma.pro Карен Оганесян рассказал о сотрудничестве с Кириллом Кяро и Юлией Снигирь и о работе съемочной команды в период пандемии.

24 декабря на видеосервисе Start выходит мистическая драма «Пассажиры». Картина рассказывает о водителе такси Андрее (Кирилл Кяро), который перевозит необычных пассажиров. Всех их объединяет то, что они не успели завершить свою миссию на Земле…

Роль водителя такси в сериале исполнил Кирилл Кяро — единственный русскоязычный актер, сыгравший главную роль сразу в нескольких проектах Netflix Originals.

В драме также снялись Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие актеры.

В день премьеры сериала зрители увидят сразу две новеллы. А всего было снято восемь серий по 15-20 минут каждая.

Проект был представлен на международной индустриальной конференции Content London. Впервые российский сериал презентовали в рамках Hot Properties — как одну из трех неанглоязычных драм, которые, как ожидается, окажут влияние на международную индустрию в течение следующих полутора лет.

На вопросы Teleprogramma.pro ответил режиссер сериала «Пассажиры» Карен Оганесян.

— Карен, поясните, пожалуйста, почему у сериала такой необычный формат – серии по 15 минут?

— У каждой серии разный хронометраж — от 15 до 20 минут, но да, формат нестандартный. Нам стало интересно, сможем ли мы за такое короткое время заставить зрителя испытать целый спектр чувств: полюбить, возненавидеть, простить или не простить героев. Это сверхзадача для меня и для артистов.

— Расскажите немного подробнее о проекте.

— Андрей ездит по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни признаться себе или другим в чем-то, разобраться в своих чувствах. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси будет продолжать свой путь.

Первая новелла о супружеской паре — Свете (Юлия Снигирь) и Игоре (Анатолий Белый) — в результате очередной ссоры они оказываются на заднем сидении необычного такси. В ходе поездки супруги должны раскрыть тайны, которые хранили при жизни, и наконец услышать друг друга.

Анастасия Уколова сыграла блогерку Вику, которая во время съемок сториз для рекламодателя по нелепой случайности оказывается на заднем сидении желтого такси.

— У сериала очень серьезная тема — исповедь заблудшей души. При этом действие происходит при мистических обстоятельствах. Как это воспримет зритель?

— Несмотря на то, что действие происходит между мирами, мистика на этом заканчивается, наш проект – это драма. Но мы не уходим в слишком серьезные материи, в любой истории нужен юмор. Поэтому после просмотра у зрителей не останется тяжелых мыслей.

— Какими фильмами на тему приключений в такси вы вдохновлялись (если вдохновлялись), снимая сериал «Пассажиры»: фильмами «Ночь на земле» Джима Джармуша, «Таксист» Мартина Скорсезе или другими?

— В данном случае меня больше вдохновил актерский состав и формат такого исповедального такси. Мне кажется, что это очень интересно, когда драматургия в словах, а не в действии. Такого я еще не делал. Может, это звучит пафосно, но хочется создавать картины, которыми будут вдохновляться зрители.

— Случались ли на съемках сериала или при написании сценария необычные истории?

— Необычная история в том, что этот проект вообще не входил в планы. Я не думал, что в этом году буду что-то еще снимать, заканчивал съемки фильма «Молоко» и параллельно готовился к другому большому проекту. Но снимать «Пассажиров» очень хотелось. И я сказал ребятам, что если делать сериал, то прямо сейчас, потому что потом у меня не получится.

— Повлияла ли как-то пандемия на съемки сериала? Если да, то как?

— Пандемия повлияла на всех, приходится снимать очень аккуратно. Мы соблюдаем все меры предосторожности, делаем тесты, носим маски.

— Как вам работалось с Юлией Снигирь, Кириллом Кяро, Андреем Бурковским и другими актерами? В чем их сильные стороны?

— Давно хотелось поработать с этими артистами, поэтому все прошло отлично. Актерский состав стал еще одной причиной, почему я взялся за эту историю. Я понял, что наконец-то можно поработать с артистами, с которыми давно хотелось, но не получалось.

— Какие планы на Новый год?

— Хороший вопрос. Планы – закончить постпродакшн «Пассажиров», потому что 24 декабря – премьера сериала на START, дальше серии будут выходить каждую неделю. Я все новогодние праздники буду работать, поэтому с наступающим вас!

Teleprogramma.pro желает зрителям сериала «Пассажиры» приятного просмотра!

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