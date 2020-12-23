«Жираф в сугробе»: на Первом канале появились экзотические новогодние животные

Вместе с белочками, к которым уже привыкли телезрители, в заставках можно увидеть длинношеих созданий.

Постоянные зрители Первого канала, наверняка, уже успели заметить, что в заставках между передами и рекламными роликами теперь фигурируют не только веселые белки, но и животное из широт, где зимы не бывает.

К симпатичным грызунам присоединился жираф. С гирляндой на шее они резвятся на снегу, помогают наряжать белочкам елку, скользят по льду замерзшего озера.

Как рассказали сайту Teleprogramma.pro на Первом канале, здесь уже давно подумывали, что компанию белок пора кем-то разбавить. Решили, что это будет жираф.

«Нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе — этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году», — поделился с Teleprogramma.pro руководитель дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев.

Создание жирафа, впрочем, как и белок, — процесс довольно кропотливый. Сначала все до мелочей рисуется на компьютере, затем совмещается с реальной картинкой, которая была отснята заранее.

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Часть зимних пейзажей снималась в Мурманской области, а засыпанный снегом город – это сама Москва. Белый покров там выпал очень кстати для создателей новогодних роликов.

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