«Незабываемые дни с тобой»: Тодоренко в бикини запечатлелась на Бали

После завершения съемок в шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко решила отдохнуть. Для отпуска, который она проводит с сыном, был выбран Бали. В своем Instagram телеведущая поделилась снимком, на котором позировала рядом с сыном.

«Ох уж, эти незабываемые дни с тобой, просто рядышком, просто с мамой», — написала Тодоренко, позируя в нюдовом бикини.

Подписчики отреагировали на публикацию.

«Какие классные! Красивые! Супер!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Регина решила провести эксперимент с внешностью. Телеведущая покрасила волосы в популярный в этом сезоне розовый цвет. Стоит отметить, что не всем фанатам понравилось такое решение. Многие отметили, что для 30-летней женщины такой оттенок слишком дерзкий.

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