«Это жесть»: Регина Тодоренко сделала массаж рта на Бали

Популярная телеведущая Регина Тодоренко вместе с сыном Майклом несколько дней назад улетела на Бали. Здесь молодая мама занимается наследником, звезда наняла тренера, который учит малыша плавать и нырять.

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Находит Регина Тодоренко и время для себя. Так, она устроила для себя настоящий бьюти-день и сходила на необычную процедуру – буккальный массаж. Это необычный массаж лица через рот, он позволяет глубоко проработать мышцы и возвращает коже тонус и молодость.

В Instagram Регина Тодоренко поделилась видео, на котором запечатлен фрагмент необычной процедуры. Мастер в перчатках делает красотке массаж, а та не знает, смеяться ей или плакать.

«Это жесть», — выдыхает из себя Регина, когда образуется небольшая пауза.

Телеведущая уточнила, что это ее любимый вид массажа, и она готова терпеть многое ради того, чтобы еще долго оставаться молодой и красивой.

«Мастер лепит из меня вареники. Но я терплю ради красоты!» — поделилась Регина Тодоренко.

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