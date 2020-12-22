«Подхватили «ковид»: Пахмутова и Добронравов заразились во время обследования в дорогой клинике

Одна из самых известных супружеских пар нашей страны 91-летняя композитор Александра Пахмутова и 92-летний поэт Николай Добронравов попали в больницу с коронавирусом.

Сообщается, что Александра Николаевна и Николай Николаевич доставлены в ЦКБ, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Состояние своих звездных пациентов врачи оценивают как стабильное и не вызывающее у них опасения.

Примечательно, что в ЦКБ Пахмутова и Добронравов были переведены из частной элитной клиники, где проходили полное обследование на платной основе. По некоторым данным, за него супруги заплатили порядка 400 тысяч рублей. Как сообщается, именно там легендарная пара и была заражена коронавирусом.

«Там они подхватили ковид. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в «красной зоне», состояние удовлетворительное», — рассказали kp.ru люди из окружения творческой четы.

Смотрите также