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Владимир Путин присудил Александре Пахмутовой Орден Андрея Первозванного

Президент лично поздравил композитора на ее концерте в Большом театре.

Владимир Путин присудил Александре Пахмутовой Орден Андрея Первозванного
Александре Пахмутовой - 90! Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

В воскресенье, 10 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Большой театр в Москве, чтобы поздравить с юбилеем композитора Александру Пахмутову. 9 числа гению советской песни исполнилось 90 лет, и по этому случаю она давала праздничный концерт.

Глава государства поднялся на сцену и вручил юбиляру букет цветов. Пока Александра Николаевна сидела за роялем, Путин стоя сказал ей трогательную речь.

«Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — отметил он.

Также президент сообщил, что подписал указ о награждении композитора самым высоким орденом России — Андрея Первозванного. Владимир Владимирович понадеялся, что лично вручит его Пахмутовой на торжественной церемонии в Кремле.

Напомним, что у Александры Николаевны большое число высоких наград. Ей присуждены все три степени ордена «За заслуги перед Отечеством», два ордена Ленина, два — Трудового Красного Знамени. Владимир Путин уже несколько раз чествовал женщину в Кремле и с удовольствием еще раз сделает это снова.

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Владимир Путин присудил Александре Пахмутовой Орден Андрея Первозванного
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