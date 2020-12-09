«Возраст не властен»: 73-летняя Ротару в изумрудной вышиванке предстала в саду загородного особняка

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что народная артистка СССР выиграла битву с временем, сохранив фигуру в идеальном состоянии.

Историй моды Александр Васильев не раз одаривал Софию Ротару комплиментами. Так, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что певице удалось выиграть битву с возрастом, сохранив фигуру в идеальном состоянии. Ко всему прочему, образ народной артистки СССР ассоциируется у соведущего Эвелины Хромченко с молодостью, так хорошо и элегантно выглядит София Михайловна.

«Вот уж над кем не властен возраст! Она сейчас выглядит даже лучше, чем в молодости. Помню все ее хиты советских лет. Ротару была не менее популярна, чем Пугачева. Я считаю, что они достойные соперницы», — говорил как-то историк моды в беседе с 7days.ru.

К слову, в своем микроблоге певица то и дело публикует свежие кадры, которое потом появляются и на ее фан-страничках. На одном из летних снимков София Ротару предстала в изумрудной вышиванке. Она позировала в саду своего загородного особняка. Образ артистки дополнили имиджевые очки. В кадре певица позировала с неизменной лучезарной улыбкой на лице.

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