«Здоровье не позволяет»: Татьяна Тарасова заговорила о тяжелом заболевании

Легендарный тренер по фигурному катанию, воспитавшая не одного олимпийского чемпиона Татьяна Тарасова, впервые заговорила о проблемах со здоровьем.

Татьяна Анатольевна на своей страничке в Instagram призналась, что состояние ее таково, что она вынуждена будет пропустить ближайший Чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря. Ранее предполагалось, что Татьяна Тарасова будет комментировать выступления фигуристов.

«Друзья, к большому сожалению, здоровье не позволяет поехать на Чемпионат России в Челябинск», — написала прославленный тренер в Instagram.

Между тем, Татьяна Анатольевна надеется, что сможет комментировать соревнования прямо из своей квартиры, если будет техническая возможность.

На сообщение Татьяны Анатольевны мгновенно отреагировали известные фигуристы, они желают тренеру скорейшего выздоровления.

«Поправляйтесь!» — написал Алексей Ягудин. «Татьяна Анатольевна, берегите себя, крепкого здоровья», — пожелал Максим Ковтун. «Здоровья», — отреагировал Максим Траньков. «Татьяна Анатольевна, берегите себя! Здоровья вам», — высказалась Екатерина Боброва.

Напомним о том, что у Татьяны Тарасовой серьезные проблемы со здоровьем, стало известно во время записи программы «Ледниковый период». Тренер появилась в павильоне, передвигаясь в инвалидном кресле.

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