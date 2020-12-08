Как сделать новогодний макияж в домашних условиях
Видео
«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Пусть выключит телевизор»: Тарасова раскритиковала легкоатлетку Чен, которой «стыдно за Загитову»

Как отметила заслуженный тренер, ей очень приятно наблюдать за фигуристкой в роли ведущей «Ледникового периода».

«Пусть выключит телевизор»: Тарасова раскритиковала легкоатлетку Чен, которой «стыдно за Загитову»
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обрушилась с критикой на легкоатлетку Иоланду Чен, которая усомнилась в профессионализме олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Тарасова, Иоладна Чен может смотреть другие программы. Тем более, что на телевидении сегодня хватает различных передач на любой вкус. По ее словам, все они в восторге от Загитовой в роли ведущей. По словам наставницы, Загитова делает огромные успехи в профессиональном плане на шоу.

«Чен же пусть выключит телевизор! Нажмет на другую кнопочку и ей не будет противно».

Татьяна Тарасова

Ранее Иоладна Чен заявила, что ей стыдно за Алину Загитову в роли ведущей на шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале. По ее мнению, фигуристка теряется во время бесед с другими участниками проекта и допускает слишком много ошибок, сообщает портал sport24.ru.

Смотрите также: 

Тэги

Алина ЗагитоваИоладна ЧенПервый каналТатьяна ТарасоваШоу "Ледниковый период"