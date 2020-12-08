«Пусть выключит телевизор»: Тарасова раскритиковала легкоатлетку Чен, которой «стыдно за Загитову»

Как отметила заслуженный тренер, ей очень приятно наблюдать за фигуристкой в роли ведущей «Ледникового периода».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обрушилась с критикой на легкоатлетку Иоланду Чен, которая усомнилась в профессионализме олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».

Как отметила Тарасова, Иоладна Чен может смотреть другие программы. Тем более, что на телевидении сегодня хватает различных передач на любой вкус. По ее словам, все они в восторге от Загитовой в роли ведущей. По словам наставницы, Загитова делает огромные успехи в профессиональном плане на шоу.

«Чен же пусть выключит телевизор! Нажмет на другую кнопочку и ей не будет противно». Татьяна Тарасова

Ранее Иоладна Чен заявила, что ей стыдно за Алину Загитову в роли ведущей на шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале. По ее мнению, фигуристка теряется во время бесед с другими участниками проекта и допускает слишком много ошибок, сообщает портал sport24.ru.

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