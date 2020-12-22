«Эти кудри – прошлый век»: Ольга Орлова поделилась архивным фото с длинными волосами

Телеведущая показала, как выглядела несколько лет назад.

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова, безусловно, может считаться одной из самых стильных звезд российского шоу-бизнеса. Она всегда одевается и выглядит так, что не возникает сомнений в наличии у нее чувства стиля, меры и безупречного вкуса.

Некоторое время назад Ольга Орлова сменила прическу. Ниспадающие на плечи локоны сменило стильное каре с красивым окрашиванием. Ольга всегда делает укладку, и ее волосы выглядят превосходно. Но вероятно, звезда задумывается о том, чтобы вновь отпустить локоны.

В домашнем архиве Ольга Орлова нашла фото, на котором запечатлена с завитыми волосами длиною по плечи, и разместила его в Instagram.

Ольга Орлова уточнила, что архивному снимку пять лет. Поклонники отметили, что телеведущая за это время не изменилась.

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А что касается прически, то единодушия по этому вопросу у аудитории Орловой нет.

«С короткими стильно и молодо, эти кудри — прошлый век», «Оля, с каре шикарно выглядите», «Длинные молодят, я всегда за длинные», «Смотря, в каком возрасте. А то знаете, как бывает: сзади лицей, а спереди музей», — спорят в Сети.

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