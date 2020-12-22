Черная маска и мантия: Владимир Винокур исполнит арию в новогоднюю ночь

Массовые мероприятия в Новый год оказались под запретом из-за эпидемии коронавируса. Так что, самым востребованным атрибутом в ночь на первое января, после елки и шампанского, у большинства граждан станет телевизор.

Первый канал готовит массу сюрпризов для своих поклонников. В частности, фееричной и непредсказуемой обещает быть «Новогодний маскарад», съемки которого идут как раз в эти дни. Свои номера покажут очень разноплановые и разновозрастные артисты – от Niletto и Полины Гагариной до Филиппа Киркорова и Джорджа Майкла.

Особенно эффектным ожидается появление на экране известного пародиста и шоумена Владимира Винокура. В черной мантии, маске и перчатках артист исполнит арию Мистера Икса из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Фраза из нее «Всегда быть в маске – судьба моя» звучит в этом году невероятно злободневно.

Стоит отметить, что и вся стилистика номера отсылала к самой обсуждаемой теме в уходящем году – пандемии коронавируса.

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