«Не самое лучшее, что можно придумать»: Винокур отреагировал на призыв Меладзе игнорировать новогодние шоу

Владимир Винокур прокомментировал высказывания Валерия Меладзе, который ранее призвал своих коллег по сцене бойкотировать съемки новогодних телевизионных шоу, раз власти запретили им выступать и зарабатывать на концертах и корпоративах.

Владимир Натанович отметил, что будет несправедливо лишить зрителей, которые, скорее всего, останутся встречать Новый год дома, возможности лицезреть любимых артистов, ведь они не виноваты в пандемии и ее последствиях.

Но вместе с тем, Винокур дал понять, что разделяет точку зрения Валерия Меладзе, возмущенного сложившейся ситуацией, когда власти совершенно не думают о том, как в дни ограничений выживают звезды шоу-бизнеса.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь», — возмущен положением дел Владимир Винокур.

Народный артист в беседе с телеканалом «Звезда» добавил, что ему, например, сейчас приходится фактически содержать штат из тридцати сотрудников и выплачивать им зарплату из своего кармана.

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Напомним, призыв Валерия Меладзе бойкотировать новогодние телешоу наделало много шума. В соцсетях люди горячо обсуждают это предложение музыканта и говорят о том, что, ничего не потеряют, если не увидят в праздничную ночь на телеэкране звезд шоу-бизнеса.

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