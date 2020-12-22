«Решила сыграть на контрасте»: Валерия в брючном костюме оверсайз подчеркнула свою женственность

Певица Валерия в свои 52 года может позволить себе любые наряды. Звезда обладает стройной фигурой, которую поддерживает постоянными упражнениями. На этот раз артистка предпочла для съемок брючный костюм гиперболически свободного кроя.

Так, по мнению модного эксперта, стилиста Эллы Маковей, эстрадная дива сыграла на контрасте и подчеркнула свою хрупкость.

«Валерия в брючном костюме с удлиненным жакетом оверсайз сделала ставку на ахроматические цвета, которые в этом сезоне наконец-то сменили total beige. Аутфит состоит из приглушенного серого костюма, белого топа и черных остроносых туфель из ткани. К сожалению, по фотографии мы не можем оценить весь образ: здесь нет сумочки или клатча, не видно, есть ли ремень и какие-либо другие аксессуары. Поэтому образ кажется незавершенным. Поза певицы не позволяет рассмотреть фасон и посадку костюма. Можно только предположить, что Валерия решила сыграть на контрасте, подчеркнув свою стройность и женственность гиперболическим оверсайзом», — отметила эксперт.

Ранее Валерия появилась на прогулке в укороченном дутом пуховике белого цвета, который дополнила голубыми джинсами.

Справка Teleprogramma.pro: Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шоппер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

Смотрите также