Стильная зима: Валерия вслед за Шейк появилась на прогулке в дутом укороченном пуховике белого цвета

Супермодель Ирина Шейк, проживающая в Нью-Йорке, с первым выпавшим снегом поспешила на улицу. Девушка утеплилась белым укороченным пуховичком, который согревал ее, пока она лепила снеговика. Вслед за Шейк в такую же дутую куртку облачилась певица Валерия. Правда, вышла звезда не ради игры в снежки.

«Не люблю холод, но готова мириться с зимой за ее сказочную атмосферу», — призналась звезда.

Валерия позировала на фоне заснеженного двора в объемном дутом пуховике, дополненном джинсами прямого кроя. Завершили ансамбль белая сумочка и обувь в тон.

«Какая современная снегурочка», «Вы действительно самая стильная!!!», «Чудесная», «Какая Вы очаровательная, Валерия!!! Возьму на заметку себе Ваш образ», «А зима вам к лицу», «Модная, стильная! И всегда на позитиве! Горжусь Вами!», «Валерия, а где головной убор? Не май месяц на дворе», — поспешили заметить фолловеры.

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