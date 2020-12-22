«Особенное время»: Мария Горбань в уютном свитере крупной вязки запечатлелась у панорамного окна

Актриса назвала причины, которые заставили ее влюбиться в зиму.

Холодное время года принято ругать и проводить его, по возможности, где-нибудь подальше от Москвы – на Бали, Мальдивах, или, на худой конец, в Адлере.

Однако популярная актриса Мария Горбань в отличие от многих представителей шоу-бизнеса уезжать из столицы на время зимы, судя по всему, не собирается. Напротив, блондинка получает явное удовольствие от этого времени года именно в наших северных широтах.

На днях вместе с семьей звезда побывала в загородном клубе, насладившись морозцем, пушистым снегом и невероятно красивыми видами зимнего леса.

В уютном доме, где Мария Горбань провела выходные, она сделала роскошное фото у панорамного окна с видом на ели.

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Снимком актриса поделилась в Instagram. На нем запечатлено, как Мария уютно устроилась в кресле. На ней шикарный белый свитер крупной вязки и теплые носочки той же фактуры. Под фото красавица написала настоящую оду зиме.

«Зима — особенное время, дома тепло и уютно. Хочется завернуться в теплый плед и наслаждаться запахом свежесваренного кофе. Можно провести целый день в пижаме, лениво смотря в окно, и даже не выходить на улицу», — поделилась Мария Горбань своим настроением.

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