«Актуальный и яркий»: образ Горбань в пальто колор-блок с меховыми карманами впечатлил стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что звезда сериала «Кухня» отправилась на шопинг в стильном образе.

Экранная жена Дмитрия Нагиева по сериалу «Кухня» Мария Горбань — яркая и стильная девушка. Многие подписчики в Instagram чаще привыкли видеть свою любимицу в купальниках — так регулярно красавица путешествует. Но сейчас актриса в Москве, а значит, и аутфиты у нее — соответствующие погоде.

Накануне Горбань отправилась на шопинг. Она облачилась в стильное пальто, джинсы скинни и ботинках на меху. Стилист Анастасия Пахолкова прокомментировала модный выбор звезды.

«Выглядеть стильно в верхней одежде — это нужно постараться! Потому как нужно найти баланс в объемности и сочетаемости с обувью. Вот у Марии Горбань получилось. Актриса прогулялась по магазинам в пальто в технике колор-блок с накладными меховыми карманами, джинсах скинни и низких утепленных ботинках, которые, кстати, уже не один сезон актуальны. Из-под пальто виднеется бежевая водолазка в теплом оттенке. Именно такой цвет идеально сочетается с внешностью Марии — теплой по температурным характеристикам. Актуальный и яркий, за счет сочетания фактур и оттенков, образ однозначно не будет не замечен окружающими», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.