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«Актуальный и яркий»: образ Горбань в пальто колор-блок с меховыми карманами впечатлил стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что звезда сериала «Кухня» отправилась на шопинг в стильном образе.

«Актуальный и яркий»: образ Горбань в пальто колор-блок с меховыми карманами впечатлил стилиста
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Экранная жена Дмитрия Нагиева по сериалу «Кухня» Мария Горбань — яркая и стильная девушка. Многие подписчики в Instagram чаще привыкли видеть свою любимицу в купальниках — так регулярно красавица путешествует. Но сейчас актриса в Москве, а значит, и аутфиты у нее — соответствующие погоде.

Мария Горбань
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Накануне Горбань отправилась на шопинг. Она облачилась в стильное пальто, джинсы скинни и ботинках на меху. Стилист Анастасия Пахолкова прокомментировала модный выбор звезды.

 «Выглядеть стильно в верхней одежде — это нужно постараться! Потому как нужно найти баланс в объемности и сочетаемости с обувью.

Вот у Марии Горбань получилось. Актриса прогулялась по магазинам в пальто в технике колор-блок с накладными меховыми карманами, джинсах скинни и низких утепленных ботинках, которые, кстати, уже не один сезон актуальны.

Из-под пальто виднеется бежевая водолазка в теплом оттенке. Именно такой цвет идеально сочетается с внешностью Марии — теплой по температурным характеристикам.

Актуальный и яркий, за счет сочетания фактур и оттенков, образ однозначно не будет не замечен окружающими», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова.
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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