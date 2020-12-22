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Фигура на зависть: 52-летняя Бондарчук в коричневом бикини порезвилась в бассейне

Знаменитая блондинка дразнит хейтеров своей небывалой стройностью.

Фигура на зависть: 52-летняя Бондарчук в коричневом бикини порезвилась в бассейне
Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Светская львица Светлана Бондарчук, пышно отпраздновав свое 52-летие, подарила себе отдых на Мальдивах. Туда модель отправилась вместе с мужем Сергеем Харченко. Разместились супруги на роскошной вилле и вовсю наслаждаются беззаботным отдыхом.

Но про соцсети знаменитая блондинка не забывает даже на райском острове. Как настоящий блогер, Светлана Бондарчук регулярно делится с фолловерами в Instagram частичкой своего отпуска, публикуя фото и видео в микроблоге.

На этот раз она позировала мужу в бассейне, расположившись на воде в коричневом бикини и продемонстрировав свою небывалую гибкость и стройность.

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa/

А позже муж Бондарчук заснял жену, принимающую солнечные ванны на побережье океана, без лифа. Светская львица намерена не только приобрести ровный бронзовый загар по всему телу.

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