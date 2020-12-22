Фигура на зависть: 52-летняя Бондарчук в коричневом бикини порезвилась в бассейне

Светская львица Светлана Бондарчук, пышно отпраздновав свое 52-летие, подарила себе отдых на Мальдивах. Туда модель отправилась вместе с мужем Сергеем Харченко. Разместились супруги на роскошной вилле и вовсю наслаждаются беззаботным отдыхом.

Но про соцсети знаменитая блондинка не забывает даже на райском острове. Как настоящий блогер, Светлана Бондарчук регулярно делится с фолловерами в Instagram частичкой своего отпуска, публикуя фото и видео в микроблоге.

На этот раз она позировала мужу в бассейне, расположившись на воде в коричневом бикини и продемонстрировав свою небывалую гибкость и стройность.

А позже муж Бондарчук заснял жену, принимающую солнечные ванны на побережье океана, без лифа. Светская львица намерена не только приобрести ровный бронзовый загар по всему телу.

Смотрите также