С акцентом на «талию»: беременная Топурия в трикотажном платье с рукавами клеш появилась на фотосессии

В уходящем году в жизни 34-летней Кети Топурии произошла масса счастливых событий. Девушка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Льва Деньгова, а позже стало известно, что певица носит под сердцем его ребенка. А потом и вовсе пара втайне от всех побывала в ЗАГСе, где узаконила свои отношения.

Когда именно девушка подарит мужу наследника — или наследницу, — Топурия не считает нужным сообщать. Но, кажется, своим интересным положением она наслаждается по полной. Свадебное платье она выбрала такое, чтоб подчеркнуть животик.

И на этот раз тоже не стала его скрывать – видимо, оверсайз, который помогал успешно скрывать беременность, ей давно наскучил, и сейчас Топурия акцентирует все внимание на «талии».

Для фотосессии Топурия выбрала трикотажное платье с рукавами клеш и завышенной талией, подчеркнувшей внушительных размеров животик певицы.

К слову, у Топурии есть 5-летняя дочка Оливия, отцом которой является первый муж артистки, бизнесмен Лев Гейхман.

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