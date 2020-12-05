«Какая красота!»: беременная Топурия показала оформленный к Новому году особняк

Певица заранее позаботилась о том, чтобы дома поселилась зимняя сказка.

Все ближе главный праздник зимы. И многие звезды, не откладывая на самый последний момент новогодние хлопоты, уже сейчас озаботились украшением своего дома. Создала сказочную атмосферу при помощи тематического декора телеведущая Ольга Бузова – она не только нарядила елочку, но и оформила квартиру различными сувенирами, фигурками и мишурой.

Вслед за Бузовой украсила особняк и Кети Топурия. Звезда на девятом месяце беременности, и поэтому как можно раньше поспешила завершить все приготовления ко встрече Нового года. Девушка показала, как преобразился ее дом после работы декораторов-оформителей.

«Какая красота у нас!», — не смогла сдержать эмоций Топурия.

Зимняя сказка появилась у входа в дом Топурии и Деньгова – здесь сияют несколько елочек и стоят рождественские ангелы. В интерьере особняка все украшено еловыми ветками и свечами, при этом весь декор невероятно сияет, создавая атмосферу настоящего волшебства.

И, конечно же, свое почетное место в доме занял главный символ Нового года — лесная красавица.

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