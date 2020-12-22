Розовое чудо: Нетребко нарядила одну из елок в нежные зефирно-кремовые тона

Отправляясь на елочный базар в Вене, Анна Нетребко заявила, что хочет много пушистых красавиц. Ее желание исполнилось, и теперь квартиру оперной дивы украсили сразу несколько елочек. Все их звезда сцены наряжала сама, и фантазия певицы оказалась неиссякаема.

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Одна из елочек Анны Нетребко оказалась оформлена в нежнейшие розовые тона. Певица запечатлела пушистую красавицу со всех ракурсов и подписала снимки:

«Pink dreams… пусть мечты будут розовые», — написала звезда.

Светящееся новогоднее чудо нежного пастельно-розового цвета украсили самые разные игрушки – фигурки оленя, гламурной собачки, звезды сцены в роскошном пышном платье. Анна Нетребко постаралась на славу.

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