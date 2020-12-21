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«Беспрецедентная ситуация»: внучку Владимира Маяковского лишили московской мастерской

Скульптор Елизавета Лавинская фактически осталась без возможности обеспечивать себя.

«Беспрецедентная ситуация»: внучку Владимира Маяковского лишили московской мастерской
Елизавета Лавинская на фоне портрета Владимира Маяковского. Фото: личный архив

Внучка известного поэта Владимира Маяковского, скульптор Елизавета Лавинская фактически лишена возможности заработка. Женщину выставили из мастерской, которую она занимала много лет подряд на абсолютно законных основаниях.

«Мы имеем дело с абсолютно беспрецедентной ситуацией», — прокомментировала Teleprogramma.pro адвокат Елизаветы Лавинской Юлия Вербицкая-Линник.

Юрист утверждает, что ее доверительница своевременно вносила все требуемые платежи за содержание мастерской и аренду помещения. Не так давно по требованию Московского Союза художников Лавинская внесла оплату за декабрь.

Но, как выяснилось, еще в конце сентября собственник мастерской — Департамент городского хозяйства Москвы — расторг договор с МСХ из-за долгов по оплате.

«Таким образом, руководство МСХ, зная, что утратило права на спорное имущество, продолжало требовать и получать от скульптора Елизаветы Лавинской денежные средства, — продолжила в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Елизаветы Лавинской Юлия Вербицкая-Линник. — При этом, у нас вопрос к председателю МСХ Глухову: куда девались деньги, полученные от Лавинской и подлежащие перечислению в ДГИ?»

В настоящее время юрист готовит обращение в правоохранительные органы.

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