Какие мужчины: составлен рейтинг самых стильных отечественных писателей

Читатели проголосовали, как за классиков русской литературы, так и за современных мастеров пера.

Электронный книжный сервис MyBook провел опрос среди своих пользователей: кого из русских писателей прошлого и настоящего можно считать самыми стильными (речь идет о внешности и манере одеваться). Голосовавшим предложили на выбор 30 литераторов, своим мнением поделились 2500 человек.

И вот результаты. Среди классиков XIX века самым стильным был признан Александр Пушкин, который отличался не только ярким стилем письма, но и внешним видом. За ним идет «мужчина в форме» Михаил Лермонтов с его военными образами, а замыкает тройку Лев Толстой, который ввел моду на крестьянский стиль.

В Серебряном веке главными щеголями были признаны Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Александр Блок, Иван Бунин и Владимир Набоков. Отдельно были вынесены советские писатели, среди которых пальму первенства захватил Михаил Булгаков. За ним идут Борис Пастернак и Иосиф Бродский.

больше по теме В Интернете появился яркий и современный сайт о Федоре Достоевском В следующем году мир будет отмечать 200 лет со дня рождения великого писателя.

Ну, а среди наших современников больше всего голосов получил автор бестселлеров «Метро 2033» и «Текст» Дмитрий Глуховский. Также своим запоминающимся стилем выделились Владимир Познер и Эдуард Лимонов.

Но если не разбивать писателей по временам и категориям, то в общем рейтинге больше всего голосов получил Владимир Маяковский. За «самого модного поэта революции» проголосовали 25% опрошенных. Второе место — у Сергея Есенина с 20%, и всего на один процент от него отстал Антон Чехов.

Смотрите также: