«Лаконично, практично, минималистично»: дизайнер оценил свадебный наряд Лизы Арзамасовой

Накануне поклонников удивила новость о бракосочетании актрисы Елизаветы Арзамасовой и прославленного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха. Влюбленные сами сообщили о важном событии в жизни, разместив видео каждый на своей страничке в Instagram. Молодоженов тут же принялись поздравлять их друзья, коллеги и поклонники.

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Разумеется, в Сети обсуждается наряд невесты. Лиза Арзамасова выбрала для похода в загс платье нежно-голубого цвета в пол, с драпировкой. Наряд подчеркивает фигуру красавицы-невесты и открывает ее плечи цвета фарфора.

Дизайнер Сергей Никулин в беседе с Teleprogramma.pro назвал образ Лизы Арзамасовой очень удачным и поставил ей за выбор наряда высшую оценку.

«Так как haute couture «умирает» как направление, и платья этой категории можно видеть только на невестах арабских шейхов и членах королевской семьи, то и свадебная мода также упрощается и стремится к минимализму и лаконичности, — отметил Сергей Никулин в разговоре с Teleprogramma.pro. – Конечно, существуют и пышные, «богатые» платья, хотя они уже отжили свои самые лучшие дни и в основном все стремится к практичности и лаконичности, как в фасоне, так и в цвете.

И Лиза Арзамасова не стала исключением в выборе такого важного наряда. Он отвечает всем требованиям современности: лаконично, практично, минималистично. Акцентом является его небесно-голубой цвет и красиво драпированный лиф. В целом, выбор Лизы очень удачен, так как такой фасон и оттенок подчеркивает нежность и романтичность натуры и делает образ крайне женственным и «невинным». Потому ей «отлично» за выбор. И знаю, что Лиза и в жизни любит минималистичную одежду, поэтому отсутствие аксессуаров и украшений — это просто вкусовые предпочтения невесты».

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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