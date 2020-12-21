«Он внутри был абсолютный ребенок»: Грачевский высказался о смерти писателя Курляндского

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский прокомментировал смерть писателя Александра Курляндского, который в свое время создал несколько сценариев для детского киножурнала. 71-летний режиссер вспомнил, что его коллега был автором множество ярких и добрых историй, самые известные из которых «Ну, погоди!», «Баба-яга против!» и «Возвращение блудного попугая». Литератор оставил после себя множество книг и мультфильмов, которыми будет восхищаться еще не одно поколение детей.

«Александр Ефимович был удивительный человек. Он внутри был, с одной стороны, абсолютный ребенок, с другой стороны, был замечательный юморист и замечательный юмористический писатель», — цитирует Грачевского Пятый канал.

Режиссер назвал смерть Курляндского «большим непоправимым горем». По его словам, вместе с писателем ушла целая эпоха. Напомним, что, кроме «Ералаша» и мультфильмов, литератор писал сценарии и для культового сатирического киножурнала «Фитиль».

Добавим, что, общаясь с журналистами, Грачевский обмолвился, что заразился коронавирусом.