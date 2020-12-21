Умер один из создателей «Ну, погоди!» и попугая Кеши, писатель Александр Курляндский

21 декабря стало известно о смерти писателя Александра Курляндского. Мужчине было 82 года.

Он известен своими сатирическими произведениями, а также книгами для детей. Больше всего в отечественной культуре литератор запомнился, как один из создателей культового мультсериала «Ну, погоди!» — Курляндский писал сценарии для приключений Волка и Зайца, начиная с первого эпизода. Позже он приложил руку к созданию мультфильмов «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая» и других. Сотрудничал с киножурналами «Фитиль» и «Ералаш». Были у него также произведения и для взрослых.

За свою жизнь писатель получил Государственную премию и звание заслуженного деятеля искусств России.

Редакция Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Александра Курляндского.