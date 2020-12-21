«Что она делает с пальмой?»: Лопырева дала жару, сексуально изогнувшись на Мальдивах в мерцающем купальнике

Виктория Лопырева, отправившись на Мальдивы с сыном Марком Лионелем, вовсе не старается выглядеть примерной мамочкой на отдыхе. Звезда активно дразнит народ, публикуя в личном блоге все новые и новые горячие кадры, которые доводят ее поклонников до исступления.

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Недавно она обнародовала в своем Instagram кадры прямо из пенной ванны, которая располагается в ее номере напротив панорамного окна. Правда на ней оказалось бикини лимонного оттенка, что, впрочем, не помешало фолловерам прийти в полный восторг от зрелища.

Последний кадр в шелковом купальнике с легким мерцающим эффектом на одно плечо тоже немало взволновал ее почитателей. Звезда для большего впечатления сексуально изогнула спину и приподняла край своего пляжного наряда, еще сильнее обнажив округлые бедра.

«Что она делает с пальмой?», «Расщелкнуть бы этот орешек!», «Ты огонь!», «Вау. Эффектная девочка», «Пора уже топлес», «Фигура просто восторг!», «А муж все это видит?», «Отвал башки», «Эффектная очень! Супер-супер», — эмоционально пишут поклонники Виктории в ее блоге.

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